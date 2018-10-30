النادي البنزرتي يقرر تاجيل جلسته العامة العادية والخارقة للعادة الى موعد لاحق

اعلن النادي البنزرتي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تاجيل جلسته العامة العادية والخارقة للعادة الى موعد لاحق.





وجاء في بيان صادر الاثنين "على اثر اجتماعها الطارئ الذي عقدته يوم الاثنين 29 اكتوبر 2018 تعلم الهيئة المديرة للنادي الرياضي البنزرتي انه وبعد فاجعة التفجير التي حصلت اليوم واعتبارا للظروف الامنية تقرر تاجيل الجلسة العامة الخارقة للعادة والعادية الى موعد سيتم تحديده لاحقا وذلك بالتنسيق مع السلط الامنية".

وكان من المقرر ان تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة والعادية اليوم الثلاثاء 30 اكتوبر الجاري.



