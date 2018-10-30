على خلفية قضية الخاشقجي: الخارجية التونسية تؤكد تؤكد الخرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية، في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أنه طبقا لدستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 فان رئيس الجمهورية هو المسؤول حصريا على ضبط السياسة الخارجية للبلاد التونسية التي تتولى وزارة الشوون الخارجية تنفيذها ومتابعتها.





وأكدت الوزارة، في نفس البلاغ، أن ثوابت السياسة الخارجية التونسية ترتكز على الحفاظ على السيادة الوطنية وخدمة المصالح العليا لبلادنا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والنأي بتونس عن سياسة المحاور والاصطفاف.





كما جددت وزارة الشؤون الخارجية التأكيد على عراقة علاقات تونس بالمملكة العربية السعودية وتميزها والحرص على تطويرها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.





وبخصوص موقف تونس من قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي ذكرت الوزارة بأن وزير الشوون الخارجية كان أكد يوم 22 اكتوبر 2018 إدانة تونس لجريمة مقتل الصحفي وحرصها على معرفة الملابسات التي حفت بها، داعيا إلى عدم استغلال هذه الحادثة لاستهداف استقرار المملكة وأمنها. كما عبر عن ثقة تونس في أن تكشف الأبحاث التي أذن بها خادم الحرمين الشريفين الحقيقة كاملة حول ظروف هذه الحادثة وحيثياتها.





يذكر أن رئيس حركة النهضة كان قد قال في خطاب توجه به الى المشاركين في الندوة السنوية لحزبه المنعقدة بالحمامات نهاية الاسبوع الماضي أن "الندوة تنعقد في مناخات تشبه من أوجه كثيرة المناخات التي فجرها المشهد التراجيدي، مشهد احتراق البوعزيزي وما فجره في المنطقة والعالم من تعاطف معه ونقمة على الظروف التي قذفت به الى ذلك المشهد التراجيدي، وشبيه به الزلزال الذي اثاره الاغتيال الوحشي للصحفي جمال خاشقجي"، متابعا بالقول: "لقد ايقظ الضمير الإنساني من سبات ، رافضا منطق المصالح السائد بين الدول ، مصرا على الوصول الى الحقيقة كاملة".





وعلى إثر هذا الخطاب، اتهمت حركة نداء تونس حزب حركة النهضة بالتدخل في علاقات تونس الخارجية، وهو ما دفع هذه الاخيرة إلى إصدار بيان، الاثنين، أكدت فيه التزامها بالسياسة الرسمية للدولة بقيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مبرزة "حرصها على تعزيزعلاقات الأخوة والتعاون مع الشقيقة المملكة العربية السعودية و"تقديرها الكبير لما حظيت به تونس من السعودية من دعم متواصل"، كما جاء في نص البيان.





وشددت النهضة في نفس البيان على أنها "حريصة على أمن وسلامة السعودية ورفضها لمحاولة المس بأمنها"، مذكرة بان رئيس الحركة ،راشد الغنوشي، "لم يذكر أي إسم ولم يشر لأي دولة " في كلمته خلال الندوة السنوية الثانية لإطارات الحركة.