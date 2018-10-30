وليد حكيمة: إصابة 15 أمنيا و5 مدنيين من بينهم طفلين في التفجير الارهابي بالعاصمة

أفاد المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني، العقيد وليد حكيمة، مساء الاثنين، أن العملية الارهابية التي جدت ظهر اليوم بشارع الحبيب بورقيبة أسفرت عن إصابة 15 أمنيا و5 مدنيين (من بينهم طفلين) في آخر حصيلة محينة.





وأكد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أغلبهم غادروا المستشفيات التي نقلوا إليها بعد تلقيهم الاسعافات اللازمة وأن اصاباتهم يمكن وصفها بالبسيطة، مضيفا أن حالة 3 مصابين فقط استدعدت بقاءهم في المستشفى وأن حالتهم مستقرة.





وأوضح أن ردة فعل قوات الأمن كانت حينية عقب التفجير الانتحاري ولم تتجاوز بضع ثوان من حصوله حيث تولت قوات الأمن عزل مسرح الجريمة وابعاد المواطنين لحمايتهم ولفسح المجال للفرق المختصة للقيام بعملها.

ووصف حكيمة عملية التفجير الارهابي بالعملية البدائية والفاشلة.





يذكر أن امرأة تبلغ من العمر 30 سنة، قامت بتفجير نفسها بالقرب من دورية أمنية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ولم تسفر عملية التفجير عن خسائر في الأرواح.