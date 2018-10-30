كريم شحاتة يفجر مفاجأة عن حسام حسن بعد رحيله عن المصري

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة إن التوأم حسام وإبراهيم حسن كان سيرحل عن تدريب المصري حتى لو فاز الفريق البورسعيدي ببطولة الكونفدرالية هذا الموسم.

وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: "حسام حسن دخل في خلافات عديدة مع إدارة المصري في الفترة الأخيرة وكان يصبر على أمل حصد بطولة الكونفدرالية وبعد الخروج من نصف النهائي فضل حسام حسن الرحيل".

وتولى حسام حسن القيادة الفنية لفريق بيراميدز بعد ساعات من رحيله عن تدريب المصري.