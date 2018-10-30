التفجير الانتحاري بالعاصمة: الإتحاد الأوروبي يعبر عن تضامنه مع تونس

عبر سفير الإتحاد الأوروبي لدى تونس باتريس بيرغاميني عن "تضامنه الكامل مع تونس وشعبها".

وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" "أنا أشيد أيضا بقوات الأمن التونسية التي ما زالت مستهدفة بالهجوم الإرهابي في تونس اليوم".

وأضاف في تدوينته "مثلما صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أثناء زيارته إلى تونس الأسبوع الماضي، فإن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته والدول الأعضاء ستقف إلى جانب تونس في مسارها نحو الديمقراطية ".

وكتب بيرجاميني "سنستمر في بذل كافة الجهود من أجل ضمان نجاح الديمقراطية التونسية الشابة ومساعدتها على مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهها، بما في ذلك في حربها ضد الإرهاب".



