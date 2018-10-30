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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 30 أكتوبر2018

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:34 ص
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 30 أكتوبر2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الثور - من 21 أبریل الی 21 مايو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الثور:
لقد أنجزت الكثير ولكنك غير راض أكثر من أي وقتٍ مضى. إذا فكرت الآن في أنك ستقوم بالمزيد من الإنجازات بالتعنت والعناد فسوف تخسر نجاحك السابق وأيضًا صحتك. خذ خطوة إلى الوراء وحاول الاسترخاء. دع رأسك تهدأ وسوف تجد العوائق تختفي ببساطة من أمامك عندما لا تصر على تخطيها بالقوة.
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