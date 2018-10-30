مجدي أحمد علي يزور فاروق الفيشاوي للاطمئنان عليه
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:30 ص
نشر المخرج مجدي أحمد علي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له من داخل منزل الفنان فاروق الفيشاوي خلال زيارته الأخير بهدف، الاطمئنان على صحته، حيث لا يزال الفيشاوي، يتلقى جلسات العلاج من مرض السرطان.
وعلق مجدي أحمد على الصورة قائلًا : "عند صديقي فاروق الفيشاوي مع حسن شرشر والحاج جورج إسحاق.. لمة محبة وعشوة مفتخرة".
كان الفنان فاروق الفيشاوي، أعلن خلال مهرجان القاهرة السينمائي إصابته بمرض السرطان.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن فارقو الفيشاوي علاج سينما سرطان دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن