مجدي أحمد علي يزور فاروق الفيشاوي للاطمئنان عليه

نشر المخرج مجدي أحمد علي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له من داخل منزل الفنان فاروق الفيشاوي خلال زيارته الأخير بهدف، الاطمئنان على صحته، حيث لا يزال الفيشاوي، يتلقى جلسات العلاج من مرض السرطان.





وعلق مجدي أحمد على الصورة قائلًا : "عند صديقي فاروق الفيشاوي مع حسن شرشر والحاج جورج إسحاق.. لمة محبة وعشوة مفتخرة".