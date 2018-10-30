بديل لوبيتيجي.. من هو سولاري مدرب ريال مدريد المحتمل؟

يقترب نادي ريال مدريد من الإعلان عن بديل جولين لوبيتيجي في تدريب الفريق الأول، وكشفت التقارير أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري يقترب بشدة من قيادة الفريق بشكل مؤقت.

وكان فريق ريال مدريد قد تلقى خسارة مذلة من برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف، مساء أمس الأحد، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز المعلومات عن سانتياجو سولاري مدرب الريال المحتمل:

- هو لاعب كرة قدم أرجنتيني سابق ومدرب ريال مدريد كاستيا الحالي ويبلغ من العمر 42 عامًا.

- بدأ مسيرته الكروية مع نادي نيولز أولد بويز في موسم 1994–1995، وانضم لنادي ريناتو كاسارينيو، وبعدها نادي ريفر بليت.

- وانتقل إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وفي عام 2000 انتقل إلى نادي ريال مدريد، ولعب بعد ذلك مع إنتر ميلان وسان لورينزي وأتلانتي إف سي واختتم مسيرته مع بنيارول عام 2011.

- كلاعب، حصد مع رير بليت 3 بطولات، ولعب مع الريال وتوج معه بـ 6 ألقاب، ومع الإنتر 5 ألقاب.

- خاض مع جميع الفرق التي لعب لها 403 مباراة وسجل 44 هدفًا وصنع لزملائه 25 هدفًا.

- تولى تدريب ريال مدريد الشباب تحت 19 سنة منذ عام 2013 حتى 2016 ومن وقتها يدرب ريال مدريد كاستيا حتى الآن.

- مع ريال مدريد كاستيا، خاض 86 مباراة وحقق 32 إنتصار، 29 تعادل، 35 خسارة، وسجل 112 كما إستقبل 92، ونسبة الإنتصارات تبلغ %37.