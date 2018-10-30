تعرف على موعد طرح شذى حسون ألبومها الجديد "الحب ديالي واعر"
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:59 ص
طرحت الشركة المنتجة للألبوم الغنائي الجديد للمطربة، شذى حسون، بوستر الألبوم الجديد الذي يحمل اسم "الحب ديالي واعر" باللهجة المغربية.
وظهرت حسون، وهي تداري وجهها، ولم تكتب الشركة أي تفاصيل على البوستر، مكتفية بالإعلان عن موعد طرحه في أول نوفمبر.
وتدور فكرة الفيلم حول قصة حب "ألف ليلة وليلة" ممزوجة بالتراث المغربي.
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