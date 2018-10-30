الرئيس الفرنسي يشيد بقرار ميركل "المحترم للغاية"





أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين، بقرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "المحترم للغاية" و"الموقر" الخاص بعدم الترشح مجددا بعد انتهاء ولايتها في العام 2021.





وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، إنه هاتف ميركل وعبر لها عن "إعجابه وصداقته".





وأشار ماكرون، إلى قدرة ميركل على مواجهة الأزمة المالية، وتلك المتعلقة بالهجرة في السنوات الأخيرة، دون نسيان القيم الأوروبية.





ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن ماكرون، أن ميركل "تقود بلدها بشجاعة كبيرة".





وأضاف أن صعود أحزاب اليمين المتطرف في ألمانيا وفرنسا "يقلقني ولكن يحفزني في معركتي منذ البداية".





وأظهرت الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد في ألمانيا خسارة كبيرة للحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل، ومكاسب لكل من حزب الخضر وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.



