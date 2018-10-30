كاظم الساهر يستقبل 2019 بجولة حفلات عالمية

يتسقبل المطرب العراقي القيصر كاظم الساهر، عام 2019 بجولة حفلات غنائية عالمية.





ومن المقرر تبدأ حفلات القيصر في الدنمارك يوم 6 من شهر يناير وينتقل بعدها إلى أمستردام حيث يحيي حفلًا يوم 11 من الشهر نفسه ويحيي حفلًا ثالث في فرنسا يوم 13.



ويختتم القيصر جولة حفلاته في إنجلترا حيث يحيي حفلتين يومي 18 و19 من الشهر نفسه أيضًا؟

ومن المتوقع أن تشهد الحفلات حضورًا جماهيريًا كبيرا من عشاقه ومحبيه حول العالم.











