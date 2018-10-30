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"مباشر قطر" تعرض تقريرا عن هروب الاستثمارات من الدوحة وتركيا بسبب سياسات "الحمدين" و"أردوغان" (فيديو)

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:12 ص
مباشر قطر تعرض تقريرا عن هروب الاستثمارات من الدوحة وتركيا بسبب سياسات الحمدين وأردوغان (فيديو)
تميم الإرهابي
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نشرت فضائية "مباشر قطر" تقريرًا للجنة مراقبة اتجاهات تدفق الاستثمار الصادر عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة، يكشف حجم الخسائر الكبيرة التي ضربت الاقتصاديين القطري والتركي، جراء سياسات الحمدين، وأردوغان، الداعمة للإرهاب بالمنطقة والعالم.

وأفاد التقرير بأن الخسائر التركية وصلت لـ5% من الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجارى وتصفية استثمارات بقيمة مليار دولار بقطر خلال المدة نفسها.

وأوضح أن الأرباح من نصيب بالدول المكافحة للإرهاب، إذ بقيت مصر الوجهة الاكثر جاذبية في إفريقيا، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية بها لـ24%.


المزيد عن: قطر الارهابية قطر سياسات الحمدين سياسات اردوغان دويلة قطر تركيا استثمارات
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