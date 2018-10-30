"سياحة البرلمان" تعليقا على وصول أول طائرة من روسيا: "بشرة خير"



وأضاف "صدقي"، في مداخلة مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن هذه بداية مبشرة جدًا، وهناك عدد من الدول الهامة التابعة لروسيا كانت مصر تعمل عليها.



وأشار إلى أن العودة التدريجية في مصلحة مصر، موضحا أن الطيران المباشر بين روسيا وشرم الشيخ سيعود تدريجيا على فترات متقاربة.

قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن وصول أول طائرة من روسيا لمطار شرم الشيخ على متنها 223 سائحا، يعتبر "بشرة خير".