ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"تاج راسك" لـ شيرين عبد الوهاب تقترب من تحقيق 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:57 ص
تاج راسك لـ شيرين عبد الوهاب تقترب من تحقيق 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)
طباعة
 

اقتربت أغنية "تاج راسك" للمطربة شيرين عبد الوهاب، من تسجيل 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز، توزيع حسن الشافعي، وتحمل طابع الدرامي.

جدير بالذكر أن شيرين، حققت نجاحًا كبيرا بفيديو كليب أغنيتها الجديدة "نساي" والذي طرحته مؤخرًا.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن شيرين عبد الوهاب سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
-
x
21:45
-
بايرن ميونيخ
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 3:40:18 AM