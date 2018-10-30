"تاج راسك" لـ شيرين عبد الوهاب تقترب من تحقيق 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)

اقتربت أغنية "تاج راسك" للمطربة شيرين عبد الوهاب، من تسجيل 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز، توزيع حسن الشافعي، وتحمل طابع الدرامي.



