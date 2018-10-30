"تاج راسك" لـ شيرين عبد الوهاب تقترب من تحقيق 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:57 ص
اقتربت أغنية "تاج راسك" للمطربة شيرين عبد الوهاب، من تسجيل 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
جدير بالذكر أن شيرين، حققت نجاحًا كبيرا بفيديو كليب أغنيتها الجديدة "نساي" والذي طرحته مؤخرًا.
الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز، توزيع حسن الشافعي، وتحمل طابع الدرامي.
جدير بالذكر أن شيرين، حققت نجاحًا كبيرا بفيديو كليب أغنيتها الجديدة "نساي" والذي طرحته مؤخرًا.
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