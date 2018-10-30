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مفاجاة.. حارس جديد على أعتاب الانضمام للمنتخب

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:41 ص
مفاجاة.. حارس جديد على أعتاب الانضمام للمنتخب
منتخب مصر
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أحمد شاكر
 

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر أن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر للمقاصة في حسابات الجهاز الفني للفراعنة.

 

وقال ناجي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "أحمد عادل عبد المنعم اداني انطباع كويس جدًا بعد المستوى الذي يظهر به في بطولة الدوري حاليًا".

 

وأضاف: "مستواه ليس مفاجيء لي، انا الي مربيه في النادي الأهلي، لكنه ظهر بشكل جيد بعد ان تحمل مسئولية الفريق".

 

المزيد عن: رياضة حارس جديد الاخبار للرياضية اخبار الرياضة احمد عادل عبد المنعم
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