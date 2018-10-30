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مصطفى ثابت: يجب مواجهة الشائعات يوميا للحد من خطورتها (فيديو)

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:25 ص
مصطفى ثابت: يجب مواجهة الشائعات يوميا للحد من خطورتها (فيديو)
مصطفي ثابت
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الفجر
 
قال الدكتور "مصطفى ثابت"، رئيس تحرير موقع الفجر، إن العالم بات يسبح في بحر من الشائعات، وليست مصر فقط التي تتعرض لتلك المشكلة، موضحا أننا بمصر نتضرر من الشائعات بشكل مباشر، وتأثير نتائجها يظهر جليا.

وأوضح "ثابت" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الناس، أن ما حدث في الدول المجاورة لنا كانت أغلب بدايته ليس إلا شائعة، وهي عملية في منتهى الخطورة، فهي تؤثر على كل شئ من تقسيم دول أو التحكم في إختيار رؤساء بعض الدول.

وأضاف رئيس تحرير الفجر، أن شائعات عبر تويتر، مكَّنت الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، من اعتلاء منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك الأمر يعكس حجم تأثير الشائعات في المصائر.

وطالب الكاتب الصحفي، بضرورة مواجهة الشائعات بشكل يومي، وسرعة التدخل لوقف الشائعات حتى لا تحقق التاثير السلبي المطلوب منها.

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