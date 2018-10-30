تعرف على إيرادات فيلم "First man" في السينما





حقق فيلم "First man" إيرادات نخفضة بالنسبة لما توقعه الكثير من النقاد والعاملون على الفيلم.





ووصلت إلى 43 مليون دولار فى خلال 3 أسابيع من طرحه في دور العرض السينمائي.

الفيلم حقق إيرادات وصلت إلى 5 ملايين دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و38 مليون دولار عالميًا فى عطلة نهاية الأسبوع الماضي.





وتدور قصة الفيلم حول حياة رائد الفضاء الأمريكى الأسطورى نيل أرمسترونج من 1961-1969، فى رحلته ليصبح أول إنسان يسير على سطح القمر.





الفيلم من بطولة ريان جوسلينج، وكلير فوى، وبابلو شرايبر، وإيثان امبرى، وكايل تشاندلر، وجيسون كلارك، وكيران هايندز، ومن إخراج دامين شازيل، ومن تأليف جوش سينجر، ومستوحى من كتاب للمؤلف جيمس ر. هانسن.



