عاجل.. صرف مكافأت من "الحكومة" للعاملين في هذه الجهات.. والتنفيذ 20 نوفمبر المقبل





قررت أكثر من جهة حكومية، بأن يتم صرف مكافآت وحوافز مالية من أجل مساعدة المواطنين في الإحتفال بهذه الذكرى العطرة، قبل أيام قليلة من ذكرى المولد النبوي الشريف، والذي يحتفل به العالم الإسلامي والعربي مع يوم 12 ربيع أول من كل عام، والذي يوافق يوم 20 نوفمبر المقبل.





والبداية، قرار رئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتور علي حجازي، والذي بصرف شهر مكافآة لجميع العاملين في التأمين الصحي على مستوى محافظات مصر بحد أدنى 400 جنيه، مشددًا على كون الهيئة حريصة كل الحرص على مساعدة العاملين فيها وتخفيف الأعباء الإقتصادية عليهم.





كما أكدت مصادر بالأزهر الشريف، أن هناك تعليمات قد صدرت بصرف منحة المولد لمعلمي الأزهر بواقع 700 جنيه لكل معلم، وهو أمر معتاد كل عام من قبل الأزهر الشريف، حيث يتم صرف مكافأة مالية للعاملين في الأزهر بمناسبة المولد، وذلك كنوع من المشاركة في الإحتفال بهذه الذكرى العطرة.





وفي جامعة أسيوط، قرار من قبل رئيس الجامعة خلال الساعات الماضية بشأن صرف شهر من الأجر الأساسي كمكافأة لجميع العاملين في الجامعة، وهذا في الوقت الذي صدرت فيه تعليمات بشأن صرف حوافز تصل لـ 200 جنيه للعاملين المؤقتين بالجامعة بمناسبة المولد النبوي الشريف.



