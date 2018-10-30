بعد أزمة إلغاء زفافها.. مي حلمي تتعاقد على تقديم برنامج جديد يحمل هذا الطابع

ونشرت "مي" صورة لها خلال توقيع العقود، وعلقت عليها قائلة: "جه الوقت إلى أقولكم خبر حلو اتعاقدت على برنامج جديد مختلفعن الكورة تماما، ولأول مرة هتشوفوني في برنامج اجتماعي، "ضحك وتمثيل وبيناقش مشاكلنا"، وقضايا المرأة والرجالة كمان في قناة جديدة وكبيرة ومحترمة".





وأضافت: "على قد ما كنت خايفة على قد ما من أول حلقة فرحت، وأتبسطت بكل الناس إللي موجودة في القناة وزمايلي وكل حاجه الحمد لله".





وتابعت: "صورنا أول حلقات خلاص هيتعرض خلال الأيام اللي جايه، ودي أول حاجه أتعلمتها إني أقول الحاجة بعد ما أعملها أو الأوقع بعد ما خلصت تصوير، أما اسم القناة هسيبكم تخمنوا لحد ما يتذاع البرومو، اللهم لك الحمد، مين هيقول مبروك".



