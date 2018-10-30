لأول مرة بـ"أندية الفيوم".. حضور كامل العدد بانتخابات نادي إطسا.. واكتساح قائمة "الشباب"

أسفرت نتيجة انتخابات نادي إطسا الرياضي بمحافظة الفيوم، التي أجريت أمس، عن فوز قائمة الشباب بالكامل، بعد حصولها على 90% من إجمالي أصوات الحاضرين بالجمعية العمومية، حيث حضر أكثر من 60% من أعضاء الجمعية لأول مرة في تاريخ أندية الفيوم، تتحقق هذه النسبة في الحضور لجمعية عمومية بالأندية.





وفازت قائمة "الشباب" في انتخابات النادي، برئاسة أحمد نايف رئيسًا لمجلس الإدارة، ووليد أبو سريع نائبًا لرئيس المجلس، وطارق الحنبولي أمينًا للصندوق، وفي العضوية أحمد رجب، وأحمد صالح، والعضوية تحت السن الدكتور حسام خليل، وأيمن مصطفى.





ويعقد مجلس الإدارة، أول اجتماع له بداية الشهر المقبل، بعد اعتماد اللجنة الاولمبية، ومديرية الشباب والرياضة بالفيوم، للمجلس الجديد.