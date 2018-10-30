بسبب انخفاض المشاهدة.. إيقاف عرض المسلسل التركي "تكسرات الروح"



يذكر أن عددًا من المسلسلات تم إيقافها مؤخرًا في مقدمتها مسلسلي "أمل واحد يكفي"، "رياح مجنونة".

قررت القائمون على المسلسل التركي" تكسرات الروح " إيقاف عرض المسلسل والاكتفاء بعرض الحلقة الرابعة من العمل والتى تم إذاعتها اليوم على احدى القنوات التركية .القرار جاء بعد أن اوضحت تقارير انخفاض نسب مشاهدة المسلسل وعزوف قطاع ضخم من الجمهور عن متابعته.