تصريح ناري من حسن شحاتة على مدرب الجزائر السابق بسبب التفويت

صرح حسن شحاتة المدير الفنى السابق للمنتخب المصرى بأنه مندهش من تصريحات رابح سعدان مدرب الجزائر عن تفويته للمباراة الشهيرة بين المنتخبين من ٨ سنوات في البطولة الإفريقية بأنجولا.

وقال شحاتة فى تصريحات لبرنامج كورة بلدنا على قناة LTC بأن الحديث فى هذا الأمر فى هذا التوقيت هو أمر غريب وأداء المنتخب والفوز بنتيجة كبيرة هما أكبر رد على تصريحاته الأخيرة.

وأكد شحاتة بأن قاموسه لا يعترف بالتفويت مؤكدا بأن المباراة كانت حماسية بين الطرفين ولكن يبدو أن نتيجتها الكبيرة هى التى جعلت سعدان يخرج بهذه التصريحات.

الجدير بالذكر أن رابح سعدان صرح بأنه قام بتفويت مباراة المنتخب المصرى بإتفاق بين الجانبين من أجل خدمة المنتخب بعد هزيمتهم قبلها بشهرين فى مباراة أم درمان الشهيرة.