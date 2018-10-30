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شاهد.. قصة تعذيب طفلة على يد زوج والدتها

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:58 ص
شاهد.. قصة تعذيب طفلة على يد زوج والدتها
تعذيب طفلة على يد زوج والدتها
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نعيم يوسف
 
عرض برنامج "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة"، قصة تعذيب الطفلة "جانا"، على يد زوج أمها وتعرضها لنزيف في المخ وكسر في الفخذ.

وأشار والد الطفلة إلى أنه تلقى اتصالا من شقيقة زوجته في يوم 21 سبتمبر الماضي بأن ابنته في المستشفى وتصارع الموت، وعندما ذهب وجدهم هناك، وقام الطبيب بالاتصال بالشرطة التي ألقت القبض على والدة الطفلة وزوجها، ولكن والدة الطفلة خرجت فيما بعد.

وأكد أن والدة الطفلة طلبت أن تأخذ "جانا" مرة أخرى، ولكنه لن يسمح بذلك.


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