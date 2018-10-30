مندوب شركة توزيع أدوية: "والله شغلانة حرام.. وعايز أسيبها" (فيديو)









انتقد أحد مندوبي شركات توزيع الأدوية، قيام بعض شركات الأدوية ببيع أدوية منتهية الصلاحية، قائلًا: "والله العظيم شغلانة حرام، انا عايز أسيب الشغل".وأضاف المندوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، مساء اليوم: "في مافيا بمصر عملت فلوس من تجارة الأدوية منتهية الصلاحية، والمفروض الشركة المُصنعة هي اللي توزع الدواء مش شركات التوزيع"