مندوب شركة توزيع أدوية: "والله شغلانة حرام.. وعايز أسيبها" (فيديو)
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:26 صكساب أحمد
انتقد أحد مندوبي شركات توزيع الأدوية، قيام بعض شركات الأدوية ببيع أدوية منتهية الصلاحية، قائلًا: "والله العظيم شغلانة حرام، انا عايز أسيب الشغل".
وأضاف المندوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، مساء اليوم: "في مافيا بمصر عملت فلوس من تجارة الأدوية منتهية الصلاحية، والمفروض الشركة المُصنعة هي اللي توزع الدواء مش شركات التوزيع"
وأضاف المندوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، مساء اليوم: "في مافيا بمصر عملت فلوس من تجارة الأدوية منتهية الصلاحية، والمفروض الشركة المُصنعة هي اللي توزع الدواء مش شركات التوزيع"