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ديمي لوفاتو تتعافى من الإدمان

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:00 ص
ديمي لوفاتو تتعافى من الإدمان
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صرحت ديانا دى لا جارسا، والدة المطربة العالمية ديمى لوفاتو، فى إحدى حلقات برنامج Conversations with Maria Menounos بأن ابنتها تعافت تمامًا من الإدمان.

وقالت ديانا إن ديمى لوفاتو قضت 90 يومًا دون كحول نهائيًا وبهذا تكون قد تعافت تمامًا من الإدمان.

وأكدت أتها فخورة جدًا بابنتها وبقدرتها على الشفاء التام لأنه يعتبر مرض ومن شبه المستحيل القضاء عليه إلا بالإرادة القوية.


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