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خاص.. الزمالك يغيب عن المشاركة في الانتخابات التكميلية للجبلاية (مستند)

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:57 ص
خاص.. الزمالك يغيب عن المشاركة في الانتخابات التكميلية للجبلاية (مستند)
اتحاد الكرة
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أحمد الهواري
 

سيغيب نادي الزمالك عن المشاركة في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة المصري، والمقرر إقامتها اليوم الثلاثاء بمقر الجبلاية.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن نادي الزمالك لم يرسل تفويضا بالمشاركة في انتخابات اتحاد الكرة حتى الآن، وهو ما يعني عدم مشاركته بانتخابات الجبلاية بعد تحذير اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة من تفويض الزمالك لرئيس النادي أو إرسال التفويض بتوقيعه في ظل قرار إيقافه عامين من اللجنة.

 

آخر موعد للأندية التي لم ترسل تفويض كالزمالك سيكون اليوم في الحادية عشر صباحا، حيث يتم تسليم التفويض باليد في مقر الانتخابات ويحق للنادي المشاركة، وحال إرسال الزمالك للتفويض باسم رئيس الزمالك أو تفويضه هو شخصيا لن يتم قبول تفويض القلعة البيضاء.

خاص.. الزمالك يغيب عن المشاركة في الانتخابات التكميلية للجبلاية (مستند)
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