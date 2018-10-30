ليلى علوي تكشف نتيجة تحليلها المبكر لسرطان الثدي (فيديو)
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:48 صالفجر الفني
حثت الفنانة ليلى علوي، السيدات على الكشف المبكر لسرطان الثدي، لتفادي مضاعفات المرض حال الكشف عن وجوده.
وأضافت ليلى علوي خلال مقطع فيديو عرضته الإعلامية دنيا زهرة في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي:" قائلة :"الحمد لله قمت بالكشف المبكر لسرطان الثدى واطمنت وانصح كل فتاة وسيدة بالكشف المبكر".
وتابعت: "هناك الكثير من المستشفيات الكثيرة التي تساعد غير القادرات على توقيع الكشف المبكر لسرطان الثدي".
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