ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

5 مباريات مصيرية تحدد مستقبل مورينيو مع اليونايتد في شهر نوفمبر

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:47 ص
5 مباريات مصيرية تحدد مستقبل مورينيو مع اليونايتد في شهر نوفمبر
جوزيه مورينيو
طباعة
أحمد عصام
 

ينتظر نادي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 5 مباريات فاصلة خلال شهر نوفمبر القادم، حيث سيخوض مباريات حاسمة في جميع البطولات التي يشارك بها.

 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مباريات مانشستر يونايتد خلال شهر نوفمبر.

 

مباريات المان يونايتد:-

 

1- بورنموث - مان يونايتد .. يوم السبت 3 نوفمبر في الساعة 2:30 عصراً، على ملعب "فيتاليتي".

 

2- يوفنتوس - مانشستر يونايتد .. يوم الأربعاء 7 نوفمبر في الساعة 9 مساءً، على ملعب "يوفي أرينا".

 

3- مان سيتي - مان يونايتد .. يوم الأحد 11 نوفمبر في الساعة 6:30 مساءً، علي ملعب "الإتحاد".

 

4- مان يونايتد - كريستال بالاس .. يوم السبت 24 نوفمبر في الساعة 5 مساءً، علي ملعب "أولد ترافورد".

 

5- مان يونايتد - يانج بويز .. يوم الثلاثاء 27 نوفمبر في الساعة 9 مساءً، على ملعب "أولد ترافورد".

المزيد عن: نوفمبر مانشستر يونايتد رياضة جوزيه مورينيو 5 مباريات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
-
x
21:45
-
بايرن ميونيخ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 2:10:12 AM