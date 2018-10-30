5 مباريات مصيرية تحدد مستقبل مورينيو مع اليونايتد في شهر نوفمبر

ينتظر نادي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 5 مباريات فاصلة خلال شهر نوفمبر القادم، حيث سيخوض مباريات حاسمة في جميع البطولات التي يشارك بها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مباريات مانشستر يونايتد خلال شهر نوفمبر.

مباريات المان يونايتد:-

1- بورنموث - مان يونايتد .. يوم السبت 3 نوفمبر في الساعة 2:30 عصراً، على ملعب "فيتاليتي".

2- يوفنتوس - مانشستر يونايتد .. يوم الأربعاء 7 نوفمبر في الساعة 9 مساءً، على ملعب "يوفي أرينا".

3- مان سيتي - مان يونايتد .. يوم الأحد 11 نوفمبر في الساعة 6:30 مساءً، علي ملعب "الإتحاد".

4- مان يونايتد - كريستال بالاس .. يوم السبت 24 نوفمبر في الساعة 5 مساءً، علي ملعب "أولد ترافورد".

5- مان يونايتد - يانج بويز .. يوم الثلاثاء 27 نوفمبر في الساعة 9 مساءً، على ملعب "أولد ترافورد".