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"Halloween" لا يزال يحتفظ بصدارة قائمة شباك التذاكر

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:37 ص
Halloween لا يزال يحتفظ بصدارة قائمة شباك التذاكر
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حافظ فيلم الرعب والغموض الجديد "Halloween"  على المركز الأول في قائمة شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي بعائدات 32 مليون دولار.

تدور قصة الفيلم عندما تعود "لوري سترود" إلى مواجهتها الأخيرة ضد سفاح الهالوين "مايكل مايرز"، المقنع الذي يطاردها منذ أن نجت بحياتها بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من قتلها منذ أربعة عقود.

يشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم جودي جرير وجيمي لي كورتيس وأندي ماتيشاك وتوبي هاس ونيك كاسل وهالوك بيلجبنبر وويل باتون

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