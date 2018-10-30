ميمي عبد الرازق يكشف لـ"الفجر الرياضي" تفاصيل توليه قيادة المصري

أكد ميمي عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بالمصري، أنه سيتولي قيادة الفريق الأول بالنادي البورسعيدي، بداية من الغد، خلفا لحسام حسن الذي استقال من منصبه.

وقال ميمي عبد الرازق في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "المفاوضات بدأت عن طريق سمير حلبية رئيس النادي البورسعيدي الذي طلب مني الموافقة على تولي تدريب الفريق".

وأكد مدرب المصري الجديد أنه سيبدأ مهام عمله من الغد وسيعقد جلسة خلال الساعات المقبلة مع مسئولي النادي للاتفاق على الجهاز المعاون الذي سيتولى معه زمام الأمور.