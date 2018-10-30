تعرف على قاعات المتحف القومي للحضارة التي ستفتتح قريبا

قال المهندس محروس سعيد، المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية، إنه من المقرر افتتاح ثلاثة قاعات من قاعات المتحف للزيارة خلال الفترة المقبلة.





وأضاف محروس، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هذه القاعات الثلاث هي العرض المركزي، والتي ستعرض عدد من القطع الآثرية من الحقب التاريخية المختلفة في مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.





وأشار إلى أن القاعة الثانية هي قاعة المومياوات الملكية، والتي ستضم 20 مومياء ملكية، سيتم نقلهم من المتحف المصري بالتحرير قريبًا.





وعن القاعة الثالثة، قال المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية، إنها قاعة المالتي ميديا، وهي قاعة تستخدم وسائل العرض التكنولوجي الحديث لسرد تاريخ عواصم مصر على مر العصور التاريخية المختلفة والحضارات المتعددة.





جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، صباح أمس، للمتحف وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الجارية لتجهيز الثلاث قاعات قبل افتتاحهم الوشيك.