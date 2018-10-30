عاجل.. ضبط 4 أشخاص قبل بيعهم تابوت آثري ومومياء (صور)

ضبطت شرطة السياحة والآثار بمنطقة سقارة، برئاسة العقيد عمر رسلان، 4 أشخاص من منشية دهشور، أثناء محاولة بيع تابوت أثري مقابل مبلغ مادي قدره 250 ألف جنيه مصري.





وقال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، إنه فور ورود معلومات لشرطة السياحة والآثار حول قيام هؤلاءالأشخاص بمحاولة بيع التابوت، أمر مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ومدير إدارة البحث الجنائي بضبط المتهمين وما بحوزتهم واتخاذ كافةالإجراءات القانونية تجاههم.





وأشار عشماوي، إلى أنه تم تشكيل لجنة أثرية مختصة من وزارة الآثار لمعاينة التابوت،، والتأكد من آثريته، حيث تبين بعد الفحص أن التابوت يرجع إلى العصر البطلمي أو المتأخر وبه مومياء، وليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.





وأضاف أن التابوت مصنوع من الخشب على شكل آدمي عليه طبقة من الجص الملون يعلوها وجه آدمي لسيدة بباروكة شعر وأسفلها زخارف تصور الإله حورس المجنح، ومنظر لعملية تحنيط المتوفي، ونص محفور بالهيروغليفية، وعلى جانبي التابوت منظر لثعبان يمثل الآلهة الحامية ترتدي تاج الوجه البحري على يمين التابوت والقبلي على يسار التابوت.