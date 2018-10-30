تامر حسني يتفوق على عمرو دياب بحفل لندن لعام 2018 (صورة)





أحيا الفنان عمرو دياب، مساء يوم الأحد حفل غنائي بلندن على هامش الاحتفال بطرح ألبومه الجديد "كل حياتي".





وبدأ رواد السوشيال ميديا في المقارنة بين حفل الفنان تامر حسني، وحفل الفنان عمرو دياب، بلندن، حيث قاموا بنشر صورة للنجمين أثناء احيائهما لحفل كل منها بلندن لعام 2018.





وبدأت المقارنة بينهما من حيث عدد الحضور وشكل المسرح وتنظيمه، حيث تخطى حفل حسني، الـ ٧ آلاف متفرج، الذين ملئوا المسرح بجميع مدرجاته، بينما حضر عدد أقل من هذا الرقم حفل دياب، كما اصطحب دياب، الفنانه دينا الشربيني، معه لحضور الحفل وسط أعين جميع الحاضرين للمرة الثانية.





جدير بالذكر أن هدى الناظر، مديرة أعمال عمرو دياب، تسببت في استياء وغضب الجمهور في حفله، وذلك بسبب صفعها لأحد معجبي دياب، على وجهه وتحطيم هاتفه الشخصي، عند محاولته للصعود على خشبه المسرح لإلتقاط صورة تذكارية معه، مما دفع الأمن لطردها خارج الحفل، فيما وصف الحضور تصرف الناظر بغير الحضاري وغير اللائق.







