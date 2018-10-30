أستاذ علاقات دولية ببرلين: ألمانيا تولي اهتماما كبيرا لشركاء المنطقة وعلى رأسهم مصر

قال الدكتور عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية ببرلين، إن هناك توجه كبير من قبل الحكومات الأوروبية بشكل عام للقارة الإفريقية.



وأضاف "الشامي"، خلال مداخلة مع فضائية "extra news"، مساء الإثنين، أن ألمانيا تولي اهتمامًا كبيرًا لشركاء المنطقة وعلى رأسهم مصر، لافتًا إلى أن اهتمام الشركات الاقتصادية الألمانية بفتح شراكات مع دولة ما لا يتم عبثًا.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتح كل الأفق لعمل شراكات مع الشركات الألمانية، مؤكدًا أن لقاء الرئيس السيسي مع وزير الاقتصاد الألماني وكبرى الشركات سوف ينعكس بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية والسياسية المصرية الألمانية.

