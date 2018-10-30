"منة" ضحية تعذيب والدها.. "علقها من شعرها على مسمار لمدة 10 أيام"



وأضافت، "طليقي علق منة من شعرها على مسمار، وحبسها تحت الحوض لمدة 10 أيام، وكتفها بالحبال لحد ما ماتت".



وقالت والدة الضحية، خلال حوارها ببرنامج "صبايا الخير" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إنها تركت منة وأخيها نور لطليقها لتتزوج، مشيرة إلى أن منة كشفت لوالدها أن زوجته تستقبل رجال بعد نزوله للعمل.