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"منة" ضحية تعذيب والدها.. "علقها من شعرها على مسمار لمدة 10 أيام"

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:19 ص
منة ضحية تعذيب والدها.. علقها من شعرها على مسمار لمدة 10 أيام
والدة الطفلة منة
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هدى عبدالرازق
 
كشفت والدة الطفلة منة، البالغة من العمر 10 سنوات، ضحية التعذيب على يد والدها حتى وفاتها، عن تفاصيل الواقعة.

وقالت والدة الضحية، خلال حوارها ببرنامج "صبايا الخير" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إنها تركت منة وأخيها نور لطليقها لتتزوج، مشيرة إلى أن منة كشفت لوالدها أن زوجته تستقبل رجال بعد نزوله للعمل.

وأضافت، "طليقي علق منة من شعرها على مسمار، وحبسها تحت الحوض لمدة 10 أيام، وكتفها بالحبال لحد ما ماتت".


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