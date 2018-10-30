إيهاب الخولي: عمر بن الخطاب أعظم التنويريين في التاريخ
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:11 صكساب أحمد
قال إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، إن أعظم التنويريين في تاريخ المسلمين هو الإمام عمر بن الخطاب.
وتابع "الخولي"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين،:""عمر بن الخطاب قلب كل الموازين في الفكر الإسلامي، لكن بعدها وصلنا لكوارث"، متسائلًا: هل نحتاج الآن لتجديد الخطاب الديني، أم الفكر الإسلامي؟ هل الاختلاف في الأفكار رحمة؟.
وتابع "الخولي"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين،:""عمر بن الخطاب قلب كل الموازين في الفكر الإسلامي، لكن بعدها وصلنا لكوارث"، متسائلًا: هل نحتاج الآن لتجديد الخطاب الديني، أم الفكر الإسلامي؟ هل الاختلاف في الأفكار رحمة؟.