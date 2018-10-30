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برلماني: الحُكم بأن الانضمام للإخوان جريمة مخلة بالشرف تأخر كثيرا

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:04 ص
برلماني: الحُكم بأن الانضمام للإخوان جريمة مخلة بالشرف تأخر كثيرا
إيهاب الخولي - عضو مجلس النواب
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كساب أحمد
 
قال إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الإدارية بأن الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية يعد جريمة مخلة بالشرف تأخر كثيرًا، لافتَا إلى أن هذا الحكم كان يجب أن يصدر عند حظر الإخوان في عام 1954.

وتابع "الخولي"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين: "جماعة عاشت في عقول المصريين 80 سنة، وخرج منها العديد من الإرهابيين مثل أيمن الظواهري، وأسامة بن لادن، وحتى داعش خرج من عباءتها".
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