حسام حسن: لن أعمل في فريق ضعيف.. وسأعود لتدريب المصري في هذه الحالة

كشف حسام حسن المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز عن الأسباب التي دفعته للاستقالة من تدريب المصري البورسعيدي.

وقال "العميد" في تصريحات تليفزيونية: "استقالتي من تدريب المصري جاءت بسبب الظروف التي يمر بها النادي وغياب العدالة والاحترام في التعامل معه، وعدم السماح له بخوض مبارياته على استاد "بورسعيد".

وأضاف: "لا يوجد داخل المصري من يساند الفريق الأول أو يسعى للحصول على حقوقنا.. ولن أعمل في نادي ضعيف".

وتابع: "تحملت الكثير من أجل المصري البورسعيدي والجماهير تعلم ذلك جيدًا".

وواصل: "رئيس المصري لم يطمئن علي بعد الاعتداء عليا وإصابتي في الكونغو، وبعد عودتنا لمصر لم يتخذ النادي أي موقف بشأن ما تعرضنا له في الكونغو أو ضد واقعة طلب حكم المباراة رشوة".

وأردف: "مفيش حد يدافع عن المصري ويسعى للحصول على حقوقه المشروعة، وأنا وشقيقي إبراهيم من يتصدر المشهد للدفاع عن المصري أمام كافة المؤسسات الرياضية".

واستطرد: "الكرة مهمة جدًا لجمهور بورسعيد وأهم بالنسبة لهم من الأكل والشرب وتحملت كثيرًا من أجلهم، لكن المصري يعاني من غياب الاحترام والعدالة وهو الفريق الوحيد الذي يلعب خارج ملعبه

واستكمل تصريحاته قائلًا: "تحملت اللعب خارج ملعبنا وغياب الجمهور خلال السنوات الماضية بسبب وجود قرار عام لعدم حضور الجمهور للمباريات ولكن الوضع تغير الآن والحضور الجماهيري عامل مهم للأندية الجماهيرية".

وأتم: "لو النادي المصري لعب على استاد "بورسعيد" يمكن العودة لقيادة الفريق البورسعيدي مرة أخرى".