نشرة أخبار منتصف الليل.. 'العامة للاستعلامات': مصطفى النجار ليس محبوسًا.. ولا علم للسلطات بمكان هروبه









توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ مطالبة برلماني بفصل الموظفين المنتمين للإخوان، ونعي دينية البرلمان ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة.





أشاد النائب فايز أبو خضرة عضو مجلس النواب، بالحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بتأييد قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة أحد العاملين بالدولة بسبب انضمامة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وحكها بأن الانضمام لجماعة الإخوان مع العلم بأغراضها جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب إصدار قرارًا بإنهاء خدمة الموظف العام المنتمى إليها، قائلًا: "مش هياكلوا في البلد وكمان يخربوا فيها، علشان كدا لازم ينفصلوا نهائيًا".





وطالب "أبو خضرة" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، بفصل جميع الموظفيين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من جميع المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة المصرية، وخاصة فصل المعلمين المنتمين لهم من المدارس والجامعات، نظرًا لقوة تأثيرهم على الطلاب، قائلًا: "هيغسلوا عقول الشباب بالأفكار الهدامة".





نعت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة التى سقطت صباح اليوم الإثنين، خلال رحلتها من العاصمة جاكرتا، وراح ضحيتها 188 مواطنا.





وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الاثنين، إنها تتقدم بخالص العزاء لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيقة ولأهالي وأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.









قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق ليس محبوسًا، ولا علم للسلطات بمكان هروبه حتى الآن.





أطلقت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد صبري، هاشتاج "أهلا بشباب العالم في مصر السلام من أجل السلام"، في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.







