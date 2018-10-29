ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصطفى ثابت: الشائعات مشكلة تمس الأمن القومي بشكل مباشر (فيديو)

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:58 م
مصطفى ثابت: الشائعات مشكلة تمس الأمن القومي بشكل مباشر (فيديو)
الدكتور مصطفى ثابت - رئيس تحرير موقع الفجر
طباعة
كساب أحمد
 
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن أكبر نسبة مشاهدات للقنوات المعادية لمصر تأتي من داخل البلاد، وعلينا الاستفادة من تجارب الدول في مواجهة هذه القنوات مثل تجربة الصين.

وأضاف ثابت، خلال حواره عبر فضائية "الناس"، مساء الإثنين، أن مشكلة مواجهة الشائعات تمس الأمن القومي بشكل مباشر، وهناك حاجة لوجود رؤية استراتيجية لمواجهة الشائعات.

وطالب رئيس تحرير موقع الفجر، وسائل الإعلام بإعداد فقرة في النشرات الإخبارية للرد على الشائعات بشكل دوري.
المزيد عن: موقع الفجر مواجهة الشائعات مصطفى ثابت محاربة الشائعات رئيس تحرير الفجر توك شو الامن القومي اخبار مصر اخبار توك شو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
-
x
21:45
-
بايرن ميونيخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 12:40:06 AM