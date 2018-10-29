مصطفى ثابت: الشائعات مشكلة تمس الأمن القومي بشكل مباشر (فيديو)

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن أكبر نسبة مشاهدات للقنوات المعادية لمصر تأتي من داخل البلاد، وعلينا الاستفادة من تجارب الدول في مواجهة هذه القنوات مثل تجربة الصين.



وأضاف ثابت، خلال حواره عبر فضائية "الناس"، مساء الإثنين، أن مشكلة مواجهة الشائعات تمس الأمن القومي بشكل مباشر، وهناك حاجة لوجود رؤية استراتيجية لمواجهة الشائعات.



وطالب رئيس تحرير موقع الفجر، وسائل الإعلام بإعداد فقرة في النشرات الإخبارية للرد على الشائعات بشكل دوري.

