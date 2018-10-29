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المشتبه به في إرسال الطرود المشبوهة يمثل أمام المحكمة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:54 م
المشتبه به في إرسال الطرود المشبوهة يمثل أمام المحكمة
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وكالات
 
ظهر سيزار سايوك، الشخص المتهم بإرسال أكثر من 12 طرداً مفخخاً إلى معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمام المحكمة في ولاية فلوريدا للمرة الأولى، منذ إلقاء القبض عليه الأسبوع الماضي.



وذكرت محطة "دبليو بي تي في" التيلفزيونية المحلية، أن سايوك مثل أمام المحكمة لفترة وجيزة وتم إيداعه في الحجز إلى حين جلسة الاستماع القادمة يوم الجمعة.



وأفادت تقارير بأن المشتبه به أجهش بالبكاء قبل قراءة لائحة الاتهام من جانب قاضي المحكمة.



ويواجه سيزار 5 تهم اتحادية، وقد يواجه عقوبة السجن لعشرات السنين حال إدانته.



ومن المتوقع أن يجري نقل المشتبه به في نهاية الأمر إلى نيويورك حيث يمثل للمحاكمة.



ومن بين أولئك الذين استهدفهم سيزار بتلك الطرود المفخخة، شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي ومنهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
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