وزير قطاع الأعمال: "أنا صنايعي شركات.. وهوايتي عمل تحليل استراتيجي لها"

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن شركات القطاع العام هي الممثلة للمال العام المملوكة للدولة، لافتًا إلى أننا لدينا 27 شركة قابضة 8 منها تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.



وأضاف "توفيق"، خلال حواره على فضائية "أكسترا نيوز" على هامش مؤتمر الاتحاد المصري للتأمين، مساء الإثنين، أن الوزارة تشرف على 121 شركة تابعة لها بشكل مباشر، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لتطوير شركات قطاع الأعمال لتحقيق أرباح.



وتابع: "أنا صناعي شركات، وهوايتي عمل تحليل إستراتيجي للشركات، والبحث عن العيوب بها لتحليلها، وعمل تشخيص للمرض، والعمل على علاجه للتحول من الخسارة للربحية"، لافتًا إلى أن هناك بعض الشركات يكون حلها الوحيد هو تصفيتها، وهو ماحدث بشركة واحدة فقط.

