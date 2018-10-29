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مانشستر سيتي يحسم موقعة توتنهام ويعود لصدارة الدوري الإنجليزي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:49 م
مانشستر سيتي يحسم موقعة توتنهام ويعود لصدارة الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
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الفجر الرياضي
 

انتهت منذ قليل، قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بين فريقي مانشستر سيتي ونظيره توتنهام هوتسبير، على ملعب ويمبلي، بفوز الأول بهدف دون رد.

 

انتهي الشوط الأول تفوق مانشستر سيتي بهدف نظيف سجله رياض محرز في الدقيقة السادسة بعد تمريرة ساحرة من رحيم سترلينج.

 

وفي الشوط الثاني دفع مدرب توتنهام بكافة الأوراق الهجومية الممثلة في ديلي آلي وكريتسيان إيركسن لخطف هدف التعادل.

 

وبهذه النتيجة يرفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 26 ويعود للصدارة متساوياً مع ليفربول بنفس الرصيد، فيما توقف رصيد توتنهام عند النقطة 21.

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