الأعلى للإعلام: لابد من تعديل قانون نقابة الصحفيين

قال عبد الفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، إنه "يجب تعديل قانون الصحافة، واعتراف نقابة الصحفيين بالصحافة الإلكترونية".



وأضاف، في ندوة "هيئات الإعلام.. سيطرة أم تنظيم؟"، في منتدى إعلام مصر، والذي نقله برنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن وجود كيانات مستقلة لتنظيم عملية الإعلام أمر ضروري.



وتابع أن الدستور المصري تضمن نصوصًا كثيرة تتعلق بتنظيم الإعلام، ولهذا وجد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.



وذكر أن قرار المجلس بتقنين وتوفيق أوضاع المواقع الإلكترونية يأتي لأن عشرات الصحفيين يعملون في المواقع دون تأمين وعقد عمل، فهذا المناخ يحتاج لإعادة تنظيم بأطر قانونية.



وأوضح أن مصر بضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين، لأنه لا يعترف حتى الآن بالصحفيين الإلكترونيين، وعقب بقوله: "يأتي لنا في المجلس من يريد الترخيص ويقول أنتم تشترطون عضوية النقابة والنقابة لا تعترف بنا فما العمل".

