المالكي: ميليشيا الحوثي تعبث بالتعليم وتروج للطائفية

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة للتحالف، "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن، تركي المالكي، أن جهود قيادة قوات التحالف مستمرة ومتناغمة مع الجهات الحكومية اليمنية في عمليات الانقاذ وإنشاء مراكز للإيواء وتقديم المساعدات للمتضررين في محافظة المهرة، مشدداً على أن الميليشيا الحوثية التابعة لإيران، تعبث بالتعليم في اليمن، وتروج للطائفية في المناهج الدراسية.

وأوضح المالكي في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم بالعاصمة الرياض، أن رئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، تفقد محافظة المهرة، في الفترة القريبة الماضية مع الفريق المختص من قيادة القوات المشتركة، واطلع على الجهود التي قدمتها القيادة للتخفيف من آثار الإعصار الذي تضررت منه المحافظة.

وأشار إلى إعلان المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، والأعمال الإنسانية، الدكتورعبدالله الربيعة، تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، منحة مالية مناصفة مقدارها 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين في اليمن الشقيق، مؤكداً أن الدعم السعودي الإماراتي يستفيد منه أكثر من 135 ألفاً من الكوادر التعليمية في المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرت الانقلابيين.









وعن الانتهاكات الحوثية لفت إلى العبث الذي تمارسه ميليشيا الحوثي التابعة لإيران في اليمن، على نطاق واسع، وفي جوانب عدة أبرزها قطاع التعليم باليمن عبر الترويج للطائفية في المناهج الدراسية.







وسلط الضوء على ما تسببت به ميليشيا الحوثي الإرهابية، من حرمان أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، ودفعهم لميدان الحرب إلى جانب مواصلتها زرع الألغام في مواقع مختلفة ومتفرقة لاسيما بين المناطق التي يقطنها المدنيون ضاربة بالأعراف الدولية والقوانين والأنظمة الإنسانية عرض الحائط بتعنت وإهمال وتجاهل سافر.







وحول سير الأعمال الإنسانية نوه إلى أن عدد التصاريح من 26 مارس 2015 إلى 29 أكتوبر2018 التي قدمت من قيادة القوات المشتركة للتحالف بلغ 33.339 تصريحاً.







وتطرق إلى الموقف العملياتي العسكري وأكد استمرار العمليات التعرضية الهجومية في محافظة صعدة، ومثلها على جبال عمار، وجبل حمر الصيد، في محور البقع، ما أسفر عن السيطرة على الجبلين بدعم من قوات التحالف.







وأشار إلى المواطنين اليمنيين الذين استشهدوا جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي في جبهة المهاشمة والخنجر فيما واصل الفريق الهندسي في محور باب المندب، في جبهة حزيرة، التابع للواء قيادة المنطقة، الكشف عن الألغام المزروعة.



