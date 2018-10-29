مصطفى ثابت: مصر أقدم أمة وتمتلك أضعف ذاكرة (فيديو)

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن الدولة يجب أن تكون سباقة في الرد على الشائعات، خاصة أن مصر أقدم أمة، وتمتلك أضعف ذاكرة، وهناك حاجة لتذكير الناس بالأثار السلبية للشائعات، لافتًا إلى أن العراق دمرت من خلال شائعة وجود بها أسلحة الدمار الشامل.



وأشار ثابت، خلال حواره عبر فضائية "الناس"، مساء الإثنين، إلى ضرورة التنبؤ بالشائعات، والعمل على قتلها قبل أن تبدأ من خلال نشر المعلومات مبكرًا للمواطن، معقبًا: "الشائعة لو شافها مليون واحد، الرد عليها لن يراه سوى 100 ألف واحد".



ولفت إلى أن الإعلام أداة قوية، معقبًا: "اللي حرك الرئيس الامريكي دونالد ترامب في قضية الصحفي خاشقجي هو الإعلام"، مشددًا على ضرورة وجود جهاز إعلامي قوي في مصر، للرد على الشائعات مبكرًا، قائم عليه متخصصين في المجال الإعلامي.

