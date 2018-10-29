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المبعوث الروسي: موسكو تساعد في تشكيل اللجنة الدستورية السورية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:37 م
المبعوث الروسي: موسكو تساعد في تشكيل اللجنة الدستورية السورية
ميخائيل بوجدانوف
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وكالات
 

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية

ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تساعد في تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وقال بوجدانوف ـ تعليقا على تصريحات العضو في الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية

صفوان عكاش، الذي اتهم روسيا وإيران بعرقلة مشاركة ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الدستورية ، وفقا

 لقناة (روسيا اليوم) ـ "هذا لا يتطابق مع الواقع ، نحن لا نقرر أي شيء فيما يخص تشكيل اللجنة وإنما نساعد".

وتبذل حاليا في جنيف جهود لتشكيل لجنة لصياغة الدستور ، وذلك تنفيذا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني

 السوري، الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية يوم 30 يناير الماضي.

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