المبعوث الروسي: موسكو تساعد في تشكيل اللجنة الدستورية السورية
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:37 موكالات
أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية
ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تساعد في تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
وقال بوجدانوف ـ تعليقا على تصريحات العضو في الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية
صفوان عكاش، الذي اتهم روسيا وإيران بعرقلة مشاركة ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الدستورية ، وفقا
لقناة (روسيا اليوم) ـ "هذا لا يتطابق مع الواقع ، نحن لا نقرر أي شيء فيما يخص تشكيل اللجنة وإنما نساعد".
وتبذل حاليا في جنيف جهود لتشكيل لجنة لصياغة الدستور ، وذلك تنفيذا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني
السوري، الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية يوم 30 يناير الماضي.