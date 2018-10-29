"التعليم" تكشف تفاصيل وفاة طالب بسبب "مرجيحة".. وتؤكد: "أهله قالوا ابننا شقي واللى حصل قضاء وقدر"

كشف أحمد صابر، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل واقعة وفاة طالب داخل مدرسة سمير جوهر الخاصة بالجيزة، بسبب سقوط المرجيحة عليه.





وقال صابر لـ"الفجر"، إنه تواصل مع أسرة الطالب، مؤكدين أن ابنهم قد توفي نتيجة لعبه على "المرجيحة"، واصطدمت رأسه بـ"العمود" الخاص بها، مما أدى إلى وفاته، مشيرًا إلى أن أسرة الطالب أكدوا له أن ابنهم يتميز بالشقاوة قائلين له: "هذا قضاء وقدر".





وأشار متحدث التعليم، إلى أنه تم إحالة جميع المسؤولين بالمدرسة للتحقيق، خاصة أن المراجيح التي توجد لديهم حديدية، وذلك مخالف لقواعد وقوانين الوزارة، مؤكدًا إحالة جميع مخالفات المدرسة للشؤون القانونية.