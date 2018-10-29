قريبًا.. طرح أغنية حفيد شيطان للمطرب محمد سعد

يطرح المطرب المصري محمد سعيد، قريبًا أحد أبطال فيلم " 100 دقيقه " كليب جديد على قناة مزيكا.

بعنوان " حفيد شيطان "، الاسم الغريب الذي يحمله عنوان الأغنية يجسد أحداث الفيلم المنتظر عرضه بالسينما المصرية " 100 دقيقة " للمخرج خالد مهران.





وتدور أحداث الفيلم حول الفساد المجتمعي الذى يخلق مجرمين وإرهابيين.





والفيلم بطولة جماعية لـ أيمن المصري، حاتم رجاء، محمد الغريب، محمد عبدالرحيم، شريف صابر، ريهام أبوبكر، إيمان صبحي، علاء الموازيني، نيجار محمد، منه المصري، محمود ناجي، جهاد الدهان، لميس عدلي، مريم هشام، عمرو السيد، نادين عادل، زينة هاشم، محمد عادل.





وكان المطرب محمد سعيد قد انتهى مؤخرًا من تسجيل وتصوير الأغنية الخاصة بالعمل، الأغنية من كلمات بلال الشاعر - أحمد النجار، وألحان وتوزيع وهندسة صوتية جو حنا.





الفيلم إنتاج "بيراميدز جروب" المنتج محمد الشريف، تأليف وسام المدني وأشرف عجور، مدير التصوير تامر جوزيف، إشراف فنى "بتاح بيكتشرز" للإنتاج والتوزيع الفني.







