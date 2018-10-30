زي النهاردة بتاريخ 30-10-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 30-10-2018





أحــــــــــــداث





1340 - جرت أحداث معركة طريف عند ريو سالادو بين القشتاليين والمرينيين أسفرت عن مذبحة للمسلمين، وتعتبر آخر معركة يشارك فيها المغاربة بشكل رسمي ومباشر في الأندلس.





1910 - أحداث فرية الدم في شيراز وهي أعمال عنف في الحي اليهودي بمدينة شيراز.





1928 - بدأ أول بث تلفزيوني في المملكة المتحدة.





1953 - الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يوافق رسميًا على الوثيقة الخاصة بمجلس الأمن القومي والتي تنص على أن ترسانه الولايات المتحدة النووية يجب الحفاظ عليها والتوسع فيها من أجل مواجهة التهديد الشيوعي.





1980 - تسريح الرئيس الجزائري السابق أحمد بن بلة من الإقامة الجبرية التي فرضت عليه منذ الانقلاب العسكري الذي قام به هواري بومدين.





1991 - انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط بحضور وفود من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وإسرائيل وبإشراف كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.





1994 - انعقاد المؤتمر الاقتصادي الأول لدول الشرق الأوسط في الدار البيضاء بمشاركة 60 دولة.





1995 - اجراء استفتاء في مقاطعة كيبك الكندية وذلك للاستفتاء على استقلال المقاطعة عن كندا، وأسفرت النتيجة عن تصويت 50.6% للبقاء ضمن الإتحاد الكندي و49.4% للاستقلال.





1996 - إصدار لعبة كوماند أند كنكر : ريد اليرت.





2004 - زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن يظهر في شريط فيديو برر فيه هجمات 11 سبتمبر.





2005 - تشكل إعصار بيتا فوق البحر الكاريبي بعد تحوله من عاصفة إستوائية.





2012 - إعصار ساندي يضرب الولايات المتحدة وكندا الشرقية ويقتل 86 شخصا على الأقل.





مــــــــواليــــــــــد





1735 - جون آدامز، رئيس الولايات المتحدة.





1885 - عزرا باوند، شاعر وأديب أمريكي.





1895 - غرهارت دوماك، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1939.





1895 - ديكنسون ريتشاردس، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1956.





1900 - رانيار غرانيت، عالم فنلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1967.





1928 ـ دانيال ناثانز، عالم أحياء دقيقة أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1978.





1931 - السيد ياسين، كاتب ومفكر سياسي واجتماعي مصري.





1939 - ليلاند هارتوال، عالم أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2001.





1941 - تيودور هانش، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2005.





1954 - محمود الخطيب, لاعب كرة قدم سابق مصري.





1957 - كيفين بولك، ممثل أمريكي.





1960 - دييغو مارادونا، لاعب ومدرب كرة قدم أرجنتيني.





1964 - عدنان الطلياني، لاعب كرة قدم إماراتي.





1964 - عبد اللطيف مبارك، شاعر مصري.





1965 - علي سلمان ناشط سياسي بحريني، ورجل دين شيعي، والأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية.





1976 - ستيرن جون، لاعب كرة قدم ترينيدادي.





1981 - إيفانكا ترامب هي سيدة أعمال أمريكية، (هي ابنة الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة دونالد ترامب).





1982 - أبرار، ممثلة كويتية.





1983 - ديانا كرزون، مغنية أردنية.





وفيــــــــــات





1459 - بوجيو براشيوليني، كاتب إيطالي.





1611 - الملك كارل التاسع، ملك السويد.





1626 - ويلبرورد سنيليوس، عالم رياضيات هولندي.





1809 - وليام كافينديش بنتينك، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





1910 - جان هنري دونانت، ناشط اجتماعي ورجل أعمال سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901.





1923 - أندرو بونار لو، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





1940 - المطران غريغوريوس حجار، مطران كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك.





1975 - غوستاف هرتس، عالم فيزياء تجريبية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1925.





2006 - الأمير فهد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في السعودية.





2007 - حميد مراد، ممثل بحريني.





2009 - فرانتيسك فيسلي، لاعب كرة قدم تشيكي.





2009 - كلود ليفي ستروس، عالم فرنسي في علم الاجتماع.





2010 - ناتشي نوزاوا، ممثل ياباني.





أعيــــــــاد ومنــــــــاسبـــــــــــات



